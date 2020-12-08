В Красноярске заработали четыре центра амбулаторной онкологической помощи

К 2024 году в Красноярском крае планируют открыть 20 центров амбулаторной онкологической помощи. Они позволяют разгрузить стационары и повысить доступность медицинской помощи. В прошлом году в крупных больницах края создано пять таких центров, в этом году в Красноярске заработали четыре. Врачи-онкологи принимают пациентов на базе частных клиник, а также медицинских организаций ФМБА.

«В крае для оказания помощи по профилю «онкология» и «радиотерапия» развернуто 748 коек в круглосуточном стационаре (483 онкологических, 170 радиотерапевтических, и 95 гематологических). В дневных стационарах края создано 489 мест. Специализированное лечение в этих учреждениях получают 1 237 пациентов», - приводит статистические данные краевой Минздрав.

В таких стационарах пациенты могут получать противоопухолевую лекарственную терапию, лечиться рядом с домом. Кроме того, центры амбулаторной онкологической помощи позволили увеличить количество госпитализаций без расширения круглосуточного коечного фонда. Для работы в таких центрах медики проходят переобучение. В прошлом году обучились 32 врача, в этом году переподготовку проходят 36 докторов.