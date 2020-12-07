101-летняя пациентка победила COVID-19

В краевом центре вылечили женщину 1919 года рождения. Ранее у нее подтвердилось заражение COVID-19.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что Людмила Щелкунова сперва была госпитализирована в инфекционный госпиталь БСПМ, затем ее перевели в краевой госпиталь ветеранов войн, где она провела еще 12 дней. Сегодня пожилую пациентку выписали из медицинского учреждения, теперь за ее состоянием будут следить медицинские работники в поликлинике по месту жительства.

«Врачи отметили сильный боевой дух пациентки и безукоризненное следование назначениям лечащего врача. По мнению медиков, которые окружали ее эти дни, именно сильная закалка, здоровый образ жизни и настрой на выздоровление позволили ей справиться с опасным вирусом», – рассказали в ведомстве.

Сегодня на трогательной церемонии прощания с врачами бабушку сопровождали внучка и правнук.

Фото: министерство здравоохранения Красноярского края