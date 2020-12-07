7 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

101-летняя пациентка победила COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
19:24 7 Декабря 2020
эпидемия, больница, минздрав, выздоровление, врачи, вирус, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, врач, пенсионеры, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В краевом центре вылечили женщину 1919 года рождения. Ранее у нее подтвердилось заражение COVID-19.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что Людмила Щелкунова сперва была госпитализирована в инфекционный госпиталь БСПМ, затем ее перевели в краевой госпиталь ветеранов войн, где она провела еще 12 дней. Сегодня пожилую пациентку выписали из медицинского учреждения, теперь за ее состоянием будут следить медицинские работники в поликлинике по месту жительства.

«Врачи отметили сильный боевой дух пациентки и безукоризненное следование назначениям лечащего врача. По мнению медиков, которые окружали ее эти дни, именно сильная закалка, здоровый образ жизни и настрой на выздоровление позволили ей справиться с опасным вирусом», – рассказали в ведомстве.

Сегодня на трогательной церемонии прощания с врачами бабушку сопровождали внучка и правнук.

Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В регионе зарегистрировано 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

В регионе зарегистрировано 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

7 Декабря 2020 г.
За минувшие сутки умерло еще 16 человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае 329 новых случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае 329 новых случаев заражения COVID-19

6 Декабря 2020 г.
Умерло еще 13 человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 14 человек скончались от коронавируса

В Красноярском крае еще 14 человек скончались от коронавируса

5 Декабря 2020 г.
Выявлен еще 331 случай заболевания COVID-19
Новости Красноярска: Робот расскажет красноярцам о результатах тестов на COVID-19

Робот расскажет красноярцам о результатах тестов на COVID-19

4 Декабря 2020 г.
В городе запустили систему автоматического обзвона
Новости Красноярска: Еще 21 человек скончался от COVID-19 в больницах Красноярского края

Еще 21 человек скончался от COVID-19 в больницах Красноярского края

4 Декабря 2020 г.
За минувшие сутки заболели 332 человека
Новости Красноярска: Массовая вакцинация от ковида в Красноярском крае начнется в 2021 году

Массовая вакцинация от ковида в Красноярском крае начнется в 2021 году

4 Декабря 2020 г.
Об этом в Заксобрании заявил министр здравоохранения Борис Немик
Новости компаний
04/12
В Красноярском крае выросла популярность электронных уведомлений о вручении
02/12
Сбербанк и МФЦ расширили список оказываемых услуг в одном окне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На дорожной развязке в центре Красноярска произошел конфликт со стрельбой

На дорожной развязке в центре Красноярска произошел конфликт со стрельбой

7 Декабря 2020 г.
Два автолюбителя не поделили дорогу
Новости Красноярска: Вскрылся новый эпизод в деле о мошенничестве с жильем для балахтинских сирот

Вскрылся новый эпизод в деле о мошенничестве с жильем для балахтинских сирот

3 Декабря 2020 г.
Ущерб бюджету составил 14 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярцы оплатили долги на полмиллиарда рублей после запрета на выезд заграницу

Красноярцы оплатили долги на полмиллиарда рублей после запрета на выезд заграницу

7 Декабря 2020 г.
В 2020 году вынесено 184 тысячи постановлений об ограничении права выезда
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru