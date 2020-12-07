В регионе зарегистрировано 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 332 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Красноярске официально заразились 70 человек, в Минусинске 16, в Шарыпове 18, а в Ужурском районе 20 новых случаев. Всего с начала мировой пандемии официально зарегистрировано 38 560 случаев заболевания.

Еще 16 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Таким образом, общее количество летальных исходов теперь составляет 1 254 случая.

Под медицинским наблюдением продолжают находиться 11 086 человек, в том числе 797 человек было взято под контроль врачей за последние сутки, а 850 человек снято.

За последние сутки полностью выздоровели 341 человек (всего 31 062 пациента), они выписаны из медицинских учреждений региона.

Суточный темп прироста в регионе остается на уровне 0,9%.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск 79 и 45 новых случаев соответственно. Закрытые города не входят в общекраевую статистику. Таким образом, там всего было зарегистрировано 4 340 в Железногорске и 2 870 новых случаев в Зеленогорске.