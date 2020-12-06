В Красноярском крае 329 новых случаев заражения COVID-19

В регионе за последние сутки зафиксировано еще 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе, в краевом центре заразились 64 человека, в Норильске 25, в Ачинске 24. Всего с начала мировой пандемии официально зарегистрировано 38 228 случаев заболевания.

Еще 13 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Таким образом, общее количество летальных исходов теперь составляет 1 238 случаев.

Под медицинским наблюдением продолжают находиться 11 139 человек, в том числе 581 человек было взято под контроль врачей за последние сутки, 850 человек снято.

За последние сутки полностью выздоровели 342 человека (всего 30 721 пациент), они выписаны из медицинских учреждений региона.

Суточный темп прироста остается на уровне 0,9%. Красноярский край находится на 12 месте среди всех регионов РФ по суточному приросту заболевших.