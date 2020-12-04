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Робот расскажет красноярцам о результатах тестов на COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
17:32 4 Декабря 2020
красноярск, вирус, эпидемия, медицина, общество, в красноярске, в красноярском крае, здоровье, минздрав, тест
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске запустили систему автоматического обзвона пациентов. Теперь о результатах ПЦР-теста на COVID-19 красноярцев известит робот, установленный в call-центре краевого Минздрава. Пока министерство тестирует систему, но скоро планирует запустить ее в полном объеме. Ждать звонка следует с 9:30 до 20:30. В том случае, если пациент пропустит вызов, ему обещают перезвонить повторно.

«Если пациент увидит пропущенный вызов и перезвонит сам, то его звонок будет автоматически переведен в call-центр минздрава, где уже оператор сообщит результат теста. Данные для работы робота загружаются из общей системы результатов тестов», - пояснили в министерстве.

Также информация о результатах ПЦР-тестов на COVID-19 доступна на сайте www.web-pacient.ru. Для входа в систему потребуется регистрация на портале госуслуг. Информация о результатах анализов появится в разделе «Результат тестов на COVID-19».

Напомним, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 332 новых случая COVID-19.

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