Еще 21 человек скончался от COVID-19 в больницах Красноярского края

В крае за последние сутки выявлено еще 332 новых случая заболевания коронавирусом. Из них в краевом центре диагноз подтвердился у 86 человек. Теперь общее количество заболевших составляет 37 568 только зарегистрированных случаев (без учета закрытых Железногорска и Зеленогорска).

За прошедшие сутки умер еще 21 житель региона. Таким образом, количество летальных исходов теперь равняется 1 211 случаям. Полностью выздоровели 361 человек, в настоящее время все они выписаны из медицинских учреждений. Общее количество выздоровевших – 30 027 пациентов.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста по-прежнему остается на уровне 0,9%. Под медицинским наблюдением специалистов сейчас находятся 11 418 человек (+839 жителей за сутки). Снято с наблюдения 844 человек.

В Железногорске сегодня был зафиксирован очередной крупный прирост – 130 зарегистрированных случаев. В Зеленогорске 19 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Напомним, эти закрытые города не входят в общекраевую статистику и сообщают данные в федеральный центр. Таким образом, в Железногорске и Зеленогорске всего заболели 4 048 и 2 772 человек соответственно.

За все время с начала мировой пандемии на территории края было проведено 1 824 239 тестов на COVID-19 (+12 851 за минувшие сутки).

В целом в России за последние сутки было зарегистрировано 27 403 новых случаев коронавируса.