Массовая вакцинация от ковида в Красноярском крае начнется в 2021 году

Массовая вакцинация от коронавируса с охватом не менее 30% населения Красноярского края начнется в 2021 году. Более точных сроков в региональном Минздраве не называют.

В ходе заседания профильного комитета Законодательного Собрания глава краевого министерства здравоохранения Борис Немик отметил, что первые 3400 прививок поставят медицинскому персоналу и специалистам, которые постоянно контактируют с людьми. Сейчас региональные власти готовят систему здравоохранения к началу масштабной прививочной кампании.

Глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев отметил, что в Красноярском крае уменьшается число пациентов с пневмонией и ОРЗ. Однако этот успех может сойти на нет в новогодние каникулы из-за нарушения противоковидных мер.

Третью волну коронавируса в Красноярском крае ждут в январе - феврале 2021 года, поэтому сейчас властям важно нарастить кадровый резерв медиков.