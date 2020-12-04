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Массовая вакцинация от ковида в Красноярском крае начнется в 2021 году

Главная Здоровье
Красноярск
10:25 4 Декабря 2020
вакцинация, красноярск, эпидемия, законодательное собрание, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Массовая вакцинация от коронавируса с охватом не менее 30% населения Красноярского края начнется в 2021 году. Более точных сроков в региональном Минздраве не называют.

В ходе заседания профильного комитета Законодательного Собрания глава краевого министерства здравоохранения Борис Немик отметил, что первые 3400 прививок поставят медицинскому персоналу и специалистам, которые постоянно контактируют с людьми. Сейчас региональные власти готовят систему здравоохранения к началу масштабной прививочной кампании.

Глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев отметил, что в Красноярском крае уменьшается число пациентов с пневмонией и ОРЗ. Однако этот успех может сойти на нет в новогодние каникулы из-за нарушения противоковидных мер.

Третью волну коронавируса в Красноярском крае ждут в январе - феврале 2021 года, поэтому сейчас властям важно нарастить кадровый резерв медиков.

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