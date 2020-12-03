Удивительно стабильные показатели: в Красноярском крае зафиксировано более 37 тысяч заболевших COVID-19

В регионе за последние сутки выявлено еще 333 новых случая заболевания COVID-19. Из них в Красноярске официально заболели 77 человек. Теперь общее количество заболевших составляет 37 236 только зарегистрированных случаев (без учета закрытых Железногорска и Зеленогорска).

За прошедшие сутки умерло еще 30 жителей края. Таким образом, количество летальных исходов теперь равняется 1 190 случаям. Полностью выздоровели 333 человека, в настоящее время они выписаны из медицинских учреждений края. Общее количество выздоровевших – 29 666 пациентов.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста по-прежнему сохраняется на уровне 0,9%.

Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 11 423 жителя края (+821 человек за сутки). Снято с наблюдения 707 человек.

В ЗАТО Железногорск сегодня был зафиксирован прирост по заболевшим – 135 зарегистрированных случаев. В Зеленогорске 46 новых пациентов с подтвержденным диагнозом. Напомним, эти города не входят в общекраевую статистику. Таким образом, в Железногорске и Зеленогорске всего заболели 3 918 и 2 753 человек соответственно.

За все время с начала мировой пандемии на территории края было проведено 1 811 388 тестов на COVID-19 (+15 232 за сутки).

В целом в России за последние сутки было зарегистрировано 28 145 новых случаев коронавируса.