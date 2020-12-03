Правительство готово начать массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе. Прежде всего прививку от ковида «Спутник V» будут ставить медицинским работникам и учителям – это группы риска. В ближайшие дни количество произведенной вакцины достигнет 2 млн доз.

«У нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре. Сейчас мы оцениваем первые приоритетные группы населения. Две из них - это врачи и педагогические работники. Но мы даже сейчас рассматриваем более широкий состав, чтобы иметь возможность вовлекать их в эту вакцинацию», - заявила на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны вице-премьер России Татьяна Голикова.

Обращаясь к Голиковой, Владимир Путин призвал правительство не медлить с началом масштабной вакцинации.

«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», - заявил президент.

Ранее федеральные власти сообщали, что вакцинация от ковида будет носить добровольный характер. Напомним, что «Спутник V» является первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.



