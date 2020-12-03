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Правительство готово начать массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

Главная Здоровье
Красноярск
09:33 3 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе. Прежде всего прививку от ковида «Спутник V» будут ставить медицинским работникам и учителям – это группы риска. В ближайшие дни количество произведенной вакцины достигнет 2 млн доз.

«У нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре. Сейчас мы оцениваем первые приоритетные группы населения. Две из них - это врачи и педагогические работники. Но мы даже сейчас рассматриваем более широкий состав, чтобы иметь возможность вовлекать их в эту вакцинацию», - заявила на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны вице-премьер России Татьяна Голикова.

Обращаясь к Голиковой, Владимир Путин призвал правительство не медлить с началом масштабной вакцинации.

«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», - заявил президент.

Ранее федеральные власти сообщали, что вакцинация от ковида будет носить добровольный характер. Напомним, что «Спутник V» является первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

 

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