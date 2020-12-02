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Количество вызовов на «скорых» сократилось на 20%

Главная Здоровье
Красноярск
13:48 2 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае замедлился ежедневный прирост новых заболевших коронавирусом. Благодаря этому количество вызовов на «скорых» сократилось на 20%, сообщил на заседании регионального правительства министр здравоохранения Борис Немик. При этом до 25% расширен резерв коечного фонда для больных ковидом, но в некоторых территориях сохраняется высокий дефицит свободных мест в стационарах. Там, где ковидные госпиталя переполнены, Минздрав проводит организацию дополнительных мест и перераспределение пациентов.

В краевом правительстве называют эту ситуацию «небольшой передышкой», которая позволит выйти на положительную динамику в борьбе с пандемией.

Напомним, что в ноябре время ожидания «скорой помощи» в Красноярске увеличилось до шести часов. Врачи обслуживали до полутора тысяч вызовов в сутки.

 

 

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