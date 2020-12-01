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В Красноярске разработали анкету для ранней диагностики онкозаболеваний

Главная Здоровье
Красноярск
17:19 1 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Врачи краевого онкодиспансера разработали анкету для ранней диагностики раковых заболеваний. Пройти опрос красноярцам предлагают на сайте onkolog24.ru. После заполнения анкеты доктора свяжутся с авторами и дадут рекомендации по образу жизни и питанию. Если же ответы вызовут беспокойство, автора пригласят в смотровой кабинет поликлиники или в центр амбулаторной онкологической помощи.

«В 2020 году уменьшилось количество пациентов в поликлиниках, соответственно, снизилось число выявленных онкозаболеваний. Диспансеризация сейчас проводится не так масштабно, а потому специалисты отделения профилактики краевого онкодиспансера разработали анкету по ранней диагностике онкологических заболеваний. Это позволит в дистанционной форме получить ответы специалистов», – отметил главный врач диспансера Андрей Модестов.

Анкета доступна для скачивания на сайте onkolog24.ru. Ее нужно отправить по адресу: 660133, г. Красноярск, ул. 1-я Смоленская, 16 (с пометкой «для отделения профилактики») или на электронную почту: semenovaa@onkolog24.ru. Важно указать свой телефон и адрес электронной почты.

Фото: kraszdrav.ru

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