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В Красноярском крае выявили 336 новых случаев заболевания COVID-19

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Красноярск
15:14 1 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В крае за последние сутки выявлено 336 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Красноярске официально заболели  86 человек. Теперь общее количество составляет 36 568 зарегистрированных случаев (без учета Железногорска и Зеленогорска).

За прошедшие сутки умерло еще 22 человека. Таким образом, количество летальных исходов теперь равняется 1 140 случаям. Полностью выздоровели 334 жителя региона, в настоящее время они выписаны из медицинских учреждений края. Общее количество выздоровевших – 28 999 пациентов.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста по-прежнему составляет – 0,9%.

Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 11 163 жителя края (+779 человек за сутки). Снято с наблюдения 659 человек.

В ЗАТО Железногорск сегодня был зафиксирован прирост по заболевшим – 92 зарегистрированных случая. В Зеленогорске – 28 новых пациентов с подтвержденным диагнозом.

За все время с начала мировой пандемии на территории края было проведено 1 783 816 тестов на COVID-19.

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