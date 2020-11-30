Еще 23 человека скончались от коронавируса в Красноярском крае

В регионе за последние сутки выявлено 334 новых случая заболевания COVID-19. Из них непосредственно в краевом центре официально заболели 73 человека. Теперь общее количество составляет 36 232 человека (без учета Железногорска и Зеленогорска).

За прошедшие сутки еще 23 человека скончались. Таким образом, количество летальных исходов теперь равняется 1 118 случаям. Полностью выздоровели 335 жителей края, настоящее время они выписаны из больниц края. Общее количество выздоровевших – 28 665 пациентов.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста снизился и теперь составляет – 0,9%.

Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 11 043 жителя края (+851 человек за сутки). Снято с наблюдения 815 человек.

В ЗАТО Железногорск сегодня был зафиксирован прирост по заболевшим – 29 зарегистрированных случаев. В Зеленогорске – 30 новых пациентов с подтвержденным диагнозом.