Еще 24 человека скончались от коронавируса в Красноярском крае

В крае за минувшие сутки выявлено 336 новых случаев заболевания COVID-19. Из них непосредственно в Красноярске официально заболели 82 человека. Теперь общее количество составляет 35 230 человек (без учета Железногорска и Зеленогорска). По данным федерального оперативного штаба по борьбе с ковидом наш регион продолжает находиться на 7 месте в России по общему количеству инфицированных и на 9 месте по суточному приросту.

За прошедшие сутки 24 человека погибли. Таким образом, количество летальных исходов теперь равняется 1 049 случаям. Полностью выздоровели 333 жителя региона, сейчас они выписаны из больниц края. Общее количество выздоровевших – 27 663 пациента.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста несколько дней сохраняется на одном уровне – 1,0%.

Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 10 554 жителя края (+851 человек за сутки). Снято с наблюдения 627 человек.

В ЗАТО Железногорск сегодня был зафиксирован прирост по заболевшим – 138 зарегистрированных случаев, на 9 меньше, чем вчерашний антирекорд. В Зеленогорске – 67 новых пациентов.