В Центре СПИД доступны экспресс-тесты на COVID-19

В краевом учреждении Центр СПИД теперь доступны экспресс-тесты на коронавирус. В учреждении сообщили, что результаты будут доступны спустя 2 часа. Тестирование проводится методом иммунохроматографии .

«Это еще один тест для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе у тех, кто контактировал с заболевшими людьми. Как и метод выявления РНК в ПЦР, выявление антигенов методом иммунохроматографии относится к методам прямого обнаружения возбудителя инфекции, - рассказали в учреждении

В Центре СПИД пояснили, наличие вирусных антигенов означает, что человек болен COVID-19. Чувствительность теста составляет от 84,38% до 92%, но результаты исследования могут быть отрицательными, в том случае если в организме пациента небольшое количество вирусных частиц в начале болезни или в стадии выздоровления.

Однако, анализы брать не будут, в случае если у пациента ярко выраженные симптомы болезни.

Тестирование будет проводиться по средам. Стоимость исследования – 2 350 рублей. Результаты можно будет получить дистанционно – по электронной почте.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали о новой возможности горожан, теперь результаты анализов на COVID-19 можно узнать самостоятельно.