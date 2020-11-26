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В Красноярском крае за последние сутки от коронавируса умерло еще 25 человек

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Красноярск
15:05 26 Ноября 2020
красноярск, железногорск, здоровье, выздоровление, болезнь, смерть, роспотребнадзор, в красноярске, в красноярском крае, минздрав
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе за минувшие сутки выявлено 334 новых случая заболевания COVID-19. Непосредственно в краевом центре официально заболели 78 человек. Теперь общее количество составляет 34 894 человек (без учета Железногорска и Зеленогорска). По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Красноярский край продолжает находиться на 7 месте в России по общему количеству инфицированных.

За прошедшие сутки 25 человек погибли – это новый антирекорд. Таким образом, количество летальных исходов теперь равняется 1 025 случаев. Полностью выздоровели 330 жителей региона, в настоящее они выписаны из медицинских учреждений края. Общее количество выздоровевших 27 330 пациентов.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста несколько дней сохраняется на одном уровне – 1,0%.

Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 10 330 жителей края (+833 человека за сутки). Снято с наблюдения 642 человека.

Напомним, в ЗАТО Железногорск сегодня был зафиксирован рекордный прирост по заболевшим – 147.

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