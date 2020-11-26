Жители края смогут самостоятельно узнать результаты на COVID-19

В Красноярском крае заработал новый сервис для быстрого получения результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

Для того, чтобы попасть на сайт, необходимо быть зарегистрированным на портале «Госулуги».

В пресс-службе краевого минздрава рассказали, что вся информация о результатах тестов будет обновляться в ежедневном режиме, а данные исследований будет загружать лаборатория, в которой брали анализы. В случае необходимости получения бумажного документа с результатами, то необходимо будет обратиться в поликлинику.

С сегодняшнего дня начнется загрузка результатов, в первые дни система будет работать в тестовом режиме.