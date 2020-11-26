26 ноября
Красноярск
погода -11 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жители края смогут самостоятельно узнать результаты на COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
13:52 26 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, здоровье, здравоохранение, минздрав, вирус, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае заработал новый сервис для быстрого получения результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

Для того, чтобы попасть на сайт, необходимо быть зарегистрированным на портале «Госулуги».

В пресс-службе краевого минздрава рассказали, что вся информация о результатах тестов будет обновляться в ежедневном режиме, а данные исследований будет загружать лаборатория, в которой брали анализы. В случае необходимости получения бумажного документа с результатами, то необходимо будет обратиться в поликлинику.

С сегодняшнего дня начнется загрузка результатов, в первые дни система будет работать в тестовом режиме.

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за последние сутки от коронавируса умерло еще 25 человек

В Красноярском крае за последние сутки от коронавируса умерло еще 25 человек

26 Ноября 2020 г.
Всего было выявлено 334 новых случая заболевания
Новости Красноярска: В Железногорске новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом

В Железногорске новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом

26 Ноября 2020 г.
Было выявлено 147 новых случаев
Новости Красноярска: В Красноярске возобновили проведение ЭКО

В Красноярске возобновили проведение ЭКО

25 Ноября 2020 г.
Из-за пандемии процедуру не осуществляли
Новости Красноярска: За минувшие сутки в Красноярском крае зафиксирован 21 летальный случай от COVID-19

За минувшие сутки в Красноярском крае зафиксирован 21 летальный случай от COVID-19

25 Ноября 2020 г.
Выявлено еще 333 новых случаев заболевания
Новости Красноярска: В Железногорске вновь более 100 случаев заболеваний COVID-19

В Железногорске вновь более 100 случаев заболеваний COVID-19

25 Ноября 2020 г.
Об этом сообщили в городской администрации
Новости Красноярска: В Красноярском крае выявлено 336 новых случаев COVID-19

В Красноярском крае выявлено 336 новых случаев COVID-19

24 Ноября 2020 г.
За сутки погибло еще 24 человека
Новости компаний
25/11
На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра
25/11
Главная особенность сезона благоустройства-2020 — весенне-летний дефицит дорожных рабочих и механизаторов
24/11
Комбинат «Волна» отгрузил первую партию продукции «Виколор-принт»
19/11
Игры разума: «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Правительство взяло УК «ЖСК» на особый контроль из-за массовых жалоб от жителей

Правительство взяло УК «ЖСК» на особый контроль из-за массовых жалоб от жителей

26 Ноября 2020 г.
Коммунальщики бездействуют, но при этом не дают сменить управляющую компанию
Новости Красноярска: Пенсионерка в Нижнеингашском районе угрожала взорвать административное здание

Пенсионерка в Нижнеингашском районе угрожала взорвать административное здание

26 Ноября 2020 г.
Женщина анонимно позвонила в полицию
Новости Красноярска: Красноярск обойдется без массовых новогодних гуляний

Красноярск обойдется без массовых новогодних гуляний

26 Ноября 2020 г.
Отказаться от праздничных событий власти решили из-за пандемии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru