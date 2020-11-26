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В Железногорске новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом

Главная Здоровье
Красноярск
11:37 26 Ноября 2020
в красноярском крае, железногорск, вирус, эпидемия, здоровье, роспотребнадзор, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В ЗАТО Железногорск за последние сутки зафиксировано 147 новых случаев заболеванием COVID-19. Об этом сообщили в администрации закрытого города.

За последние сутки выздоровели 124 жителя, под наблюдение врачей попали 124 железногорца, они находятся на домашней самоизоляции. 76 человек вышли из карантина.

Таким образом, в закрытом городе с начала мировой пандемии коронавируса подтвердилось 3 374 случая заболевания «ковидом», из них 2 545 пациентов полностью выздоровели.

Напомним, Железногорск не входит в общекраевую статистику по заболеваемости коронавирусом, так как является городом федерального подчинения и сообщает данные напрямую в Москву.

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