В Железногорске новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом

В ЗАТО Железногорск за последние сутки зафиксировано 147 новых случаев заболеванием COVID-19. Об этом сообщили в администрации закрытого города.

За последние сутки выздоровели 124 жителя, под наблюдение врачей попали 124 железногорца, они находятся на домашней самоизоляции. 76 человек вышли из карантина.

Таким образом, в закрытом городе с начала мировой пандемии коронавируса подтвердилось 3 374 случая заболевания «ковидом», из них 2 545 пациентов полностью выздоровели.

Напомним, Железногорск не входит в общекраевую статистику по заболеваемости коронавирусом, так как является городом федерального подчинения и сообщает данные напрямую в Москву.