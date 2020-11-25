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В Красноярске возобновили проведение ЭКО

Главная Здоровье
Красноярск
15:48 25 Ноября 2020
медицина, роды, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские медучреждения возобновили процедуры экстракорпорального оплодотворения по полисам ОМС. Из-за пандемии с марта манипуляции не проводили, а теперь Минздрав пошел навстречу парам, которые лечат бесплодие.

При этом в ведомстве отметили, что сейчас очередей на проведение ЭКО нет. Направление выдает врач акушер-гинеколог территориальной женской консультации.

«В настоящее время данный вид медицинской помощи вновь в полном объеме доступен для пациентов. В медицинских организациях, осуществляющих лечение методом ЭКО строго соблюдаются противоэпидемические мероприятия», - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

Добавим, что в 2020 году было проведено 1230 циклов экстракорпорального оплодотворения. Забеременели 218 пациенток, на свет появились 362 малыша.

 

Здоровье / НОВОСТИ
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