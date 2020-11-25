В Красноярске возобновили проведение ЭКО

Красноярские медучреждения возобновили процедуры экстракорпорального оплодотворения по полисам ОМС. Из-за пандемии с марта манипуляции не проводили, а теперь Минздрав пошел навстречу парам, которые лечат бесплодие.

При этом в ведомстве отметили, что сейчас очередей на проведение ЭКО нет. Направление выдает врач акушер-гинеколог территориальной женской консультации.

«В настоящее время данный вид медицинской помощи вновь в полном объеме доступен для пациентов. В медицинских организациях, осуществляющих лечение методом ЭКО строго соблюдаются противоэпидемические мероприятия», - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

Добавим, что в 2020 году было проведено 1230 циклов экстракорпорального оплодотворения. Забеременели 218 пациенток, на свет появились 362 малыша.