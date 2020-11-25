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За минувшие сутки в Красноярском крае зафиксирован 21 летальный случай от COVID-19

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Красноярск
15:00 25 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе за минувшие сутки выявлено 333 новых случая заболевания COVID-19. 83 человека заболело в самом Красноярске. Общее количество теперь составляет 34 560 человек (без учета Железногорска и Зеленогорска). По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Красноярский край продолжает находиться на 7 месте в России по общему количеству инфицированных.

За прошедшие сутки 21 человек умер, таким образом, количество летальных исходов теперь равняется 1 000 случаев. Полностью выздоровели 334 жителя края, они выписаны из медицинских учреждений региона. Всего выздоровело 27 000 пациентов.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста остается на прежнем уровне – 1,0%.

Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 10 139 жителей края (+802 человека за сутки). Сняты с наблюдения 641 человек.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск зарегистрировано 106 новых случаев заболевания и 58 соответственно. Напомним, эти города сообщают данные напрямую в Москву, так как являются городами федерального подчинения и не входят в региональную статистику.

В целом по России за прошедшие сутки зарегистрирован очередной антирекорд – 507 человек умерло от инфекции.

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