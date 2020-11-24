В Красноярском крае выявлено 336 новых случаев COVID-19

В регионе за минувшие сутки выявлено 336 новых случаев заболевания коронавирусом. 87 человек заболело в самом Красноярске. Общее количество теперь составляет 34 227 человек (без учета Железногорска и Зеленогорска). По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Красноярский край продолжает находиться на 7 месте в России по общему количеству инфицированных.

За прошедшие сутки скончалось еще 24 человека, таким образом, количество летальных исходов составляет 979 человек. Полностью выздоровели 331 житель края, они выписаны из медицинских учреждений края. Всего выздоровело 26 666 пациентов.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста остается на прежнем уровне – 1,0%.

Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 9 978 жителей края (+842 человека за сутки). Снято с наблюдения 736 человек.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск зарегистрировано 119 новых случаев заболевания и 39 соответственно. Общее количество заболевших в Железногорске равняется 3 121 случаю, а в Зеленогорске 2 319 зарегистрированных случаев. Напомним, эти города сообщают данные напрямую в Москву, так являются городами федерального подчинения и не входят в региональную статистику.

В целом по России за прошедшие сутки зарегистрирован очередной антирекорд – 491 человек умер от инфекции.