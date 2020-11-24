Еще 100 коек развернуты в инфекционном госпитале БСМП

На базе Центра нейрореабилитации ФСНКЦ ФМБА развернут «ковидный» госпиталь БСМП. На двух этажах медучреждения организовано 100 коек для пациентов со средней степенью тяжести коронавируса. Также там будут долечивать больных из базового инфекционного госпиталя БСМП. Это позволит освободить места в основном стационаре для лечения тяжелых пациентов.

«Для работы в новом отделении сформированы основные и резервные бригады из сотрудников БСМП, привлеченных специалистов и ординаторов. Также будут работать студенты медицинского университета и медицинского колледжа, в качестве среднего и младшего медицинского персонала», - пояснили в пресс-службе Минздрава.

Отметим, что в инфекционных стационарах БСМП сейчас проходят лечение 716 человек с диагнозом «коронавирус».

Фото: kraszdrav.ru

