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В Красноярском крае запретили банкеты и корпоративы

Главная Здоровье
Красноярск
09:53 24 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Александр Усс внес коррективы в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Документ запрещает с 24 ноября проведение в кафе и ресторанах развлекательных, зрелищных и корпоративных мероприятий, в том числе банкетов. Ранее под запретом были только свадьбы и юбилеи, а также работа общепита с 23:00 до 6:00.

«В новой редакции документа уточнен пункт о проведении торжественных мероприятий в организациях общественного питания», - отметили в краевом правительстве.

Добавим, что администрация города совместно с Роспотребнадзором и полицией регулярно проводят рейды по заведениям общепита, чтобы проверить, как они соблюдают указы губернатора. На прошлой неделе за работой после 23:00 попались четыре заведения в центральной части города. Им грозят штрафы до 300 тысяч рублей. Примечательно, что нарушители придумали универсальное объяснение, которое «оправдывает» их работу после 23:00 – гости ждут такси после закрытия.


 

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