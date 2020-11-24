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На этой неделе в Красноярский край поступят «Фавипиравир», «Гриппферон» и «Преднизолон»

Главная Здоровье
Красноярск
09:23 24 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевые власти ожидают поступления нескольких крупных партий лекарств на этой неделе. Заместитель председателя правительства Алексей Подкорытов сообщил, что в регион готовится отгрузка 12 тысяч упаковок препарата «Фавипиравир», 19 тысяч упаковок препарата «Гриппферон», уже отгружены на склад 1800 упаковок гормонального препарата «Преднизолон».

«Большая часть средств, которые были выделены из федерального бюджета, уже законтрактованы. Это значит, что мы уже понимаем наименования и количество препаратов, которые нам должен поставить тот или иной производитель лекарств», - отметил Алексей Подкорытов.

Отметим, что в Красноярском крае существует дефицит медикаментов как в аптеках, так и в инфекционных госпиталях. Например, родственники пациентов краевой больницы жалуются, что им приходится покупать лекарства для лечения в стационаре самостоятельно. Между тем, ранее краевые власти заявили, что на бесплатные медикаменты могут рассчитывать даже пациенты поликлиник, которые лечат коронавирус дома.


 

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