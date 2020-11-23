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Масочный режим продлили до 1 января 2022 года

Главная Здоровье
Красноярск
18:45 23 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Российской Федерации продлен масочный режим до 1 января 2022 года. Глава Роспотребнадзора – главный санитарный врач России Анна Попова внесла изменения в правила профилактики новой коронавирусной инфекции.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали об изменениях правил тестирования больных с COVID-19. В частности, теперь пациентам медучреждений достаточно одного отрицательного теста на коронавирус, выполненного методом полимеразной цепной реакции, чтобы отправиться домой после выписки. Кроме того, если у контактировавших с больными не проявляются клинические симптомы болезни, то в таком случае тестирование не проводится, они просто должны будут уйти на 14-дневную изоляцию.  

Сегодня стало известно, что в краевом центре на минувшей неделе за нарушение масочного режима было оштрафовано 1 579 красноярцев

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