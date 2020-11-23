В Красноярском крае от коронавируса скончалось еще 17 человек

В регионе за минувшие сутки выявлено 335 новых случаев заболевания COVID-19. 84 человека заболело в краевом центре. Общее количество теперь составляет 32 891 человек (без учета Железногорска и Зеленогорска). По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Красноярский край продолжает находиться на 7 месте в России по общему количеству инфицированных.

За прошедшие сутки скончалось еще 17 человек, таким образом, количество погибших составляет 955 человек. Полностью выздоровело 335 жителя края, они выписаны из больниц. Всего выздоровело 26 335 пациентов.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста остается на прежнем уровне – 1,0%.

Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 9 772 жителя региона (+831 человек за сутки). Снято с наблюдения 625 человек.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск зарегистрировано 31 новый случай заболевания и 41 соответственно. Напомним, эти города сообщают данные напрямую в Москву, так являются городами федерального подчинения и не входят в региональную статистику.

В целом по России за прошедшие сутки зарегистрирован очередной антирекорд – 25 173 случая COVID-19.