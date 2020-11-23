В краевой больнице призвали жаловаться на факты вымогательства за госпитализацию

В краевой клинической больнице №1 рассказали, куда необходимо сообщать, в случае если за госпитализацию в инфекционный госпиталь медицинского учреждения просят деньги.

Главный врач больницы Егор Корчагин записал видеообращение, которое разместили на официальном аккаунте Instagram краевого учреждения. Главврач призвал жителей региона сообщать обо всех фактах вымогательства лично ему, сделать это можно по номеру телефона 220-16-13.

Руководитель подчеркнул, что госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в базовый госпиталь проводится только бесплатно и факты поборов являются недопустимыми.

Обращение появилось после сообщений красноярцев в социальных сетях, о том, что в базовом инфекционном госпитале краевой больницы №1 просят 50 тысяч рублей за размещение больных коронавирусом.