23 ноября
Красноярск
погода -6 °C
76.01
 
€ 90.26
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Парацетамол и аспирин в дефиците в красноярских аптеках

Главная Здоровье
Красноярск
09:45 23 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, лекарство, здоровье, вирус, эпидемия, правительство, госдума
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Список дефицитных товаров в аптеках Красноярска пополнили парацетамол и аспирин – эти позиции представлены не во всех фармацевтических сетях и стоят в листе ожидания. Ряда противовирусных в наличии нет давно. Среди других дефицитных лекарств – йодомарин, сообщает радио «Красноярск-Главный» со ссылкой на заведующую аптекой «Все для здоровья» Александру Альберг.

«Парацетамол и ацетилсалициловая кислота на данный момент в дефиците. Их нет у поставщиков. И информации не поступало, когда появятся. Есть ряд заменяющих препаратов с таким же составом. Мы заменяем, выручаем покупателей, потому что это жизненно необходимо», - заявила Альберг.

Фармацевт добавила, что только недавно поступили в продажу гормоны, необходимые для лечения осложнений коронавируса. Одна из причин дефицита – новая система маркировки «Честный знак», которая обязывает заносить лекарства в электронную базу на всех этапах – от производства до поступления в аптеку. Фармсети сообщают, что она дает сбои. Правительство уже упростило порядок маркировки лекарств. Аптекам и медучреждениям разрешили только уведомлять систему о поступлении препаратов, не дожидаясь ответа. Однако Госдума намерена добиваться полного моратория на действие закона во время пандемии.


 

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В краевой больнице призвали жаловаться на факты вымогательства за госпитализацию

В краевой больнице призвали жаловаться на факты вымогательства за госпитализацию

23 Ноября 2020 г.
Главврач Егор Корчагин записал видеообращение
Новости Красноярска: В четвертой городской больнице готовят лабораторию для тестирования на COVID-19

В четвертой городской больнице готовят лабораторию для тестирования на COVID-19

23 Ноября 2020 г.
Там можно будет сдать анализы платно
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса умерло еще 15 человек

В Красноярском крае от коронавируса умерло еще 15 человек

21 Ноября 2020 г.
Регион остается на 7 месте по количеству заболевших COVID-19.
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс договорился о поставках лекарств в больницы

Губернатор Александр Усс договорился о поставках лекарств в больницы

20 Ноября 2020 г.
С октября в регионе возникают проблемы с медпрепаратами для лечения коронавируса
Новости Красноярска: В БСМП начали делать ПЦР-тесты на COVID-19

В БСМП начали делать ПЦР-тесты на COVID-19

20 Ноября 2020 г.
Исследования будут проводить тем, кто поступил в приемный покой
Новости Красноярска: В регионе за последние сутки от коронавируса скончались еще 12 человек

В регионе за последние сутки от коронавируса скончались еще 12 человек

20 Ноября 2020 г.
Зафиксировано 336 новых случаев заражения
Новости компаний
19/11
Игры разума: «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
18/11
На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»
17/11
Зачем ТЭЦ «сдают экзамены» и получают паспорта?
16/11
«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика»

Футбольный «Енисей» оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика»

21 Ноября 2020 г.
Победа была добыта с минимальным счетом.
Новости Красноярска: В Красноярске ночной клуб регулярно нарушал запрет на работу после 23:00

В Красноярске ночной клуб регулярно нарушал запрет на работу после 23:00

21 Ноября 2020 г.
Тусовки проводились под видом спортивных тренировок
Новости Красноярска: В Большемуртинском районе случилось смертельное ДТП

В Большемуртинском районе случилось смертельное ДТП

23 Ноября 2020 г.
В автокатастрофе погибло 2 человека
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru