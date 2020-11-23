Парацетамол и аспирин в дефиците в красноярских аптеках

Список дефицитных товаров в аптеках Красноярска пополнили парацетамол и аспирин – эти позиции представлены не во всех фармацевтических сетях и стоят в листе ожидания. Ряда противовирусных в наличии нет давно. Среди других дефицитных лекарств – йодомарин, сообщает радио «Красноярск-Главный» со ссылкой на заведующую аптекой «Все для здоровья» Александру Альберг.

«Парацетамол и ацетилсалициловая кислота на данный момент в дефиците. Их нет у поставщиков. И информации не поступало, когда появятся. Есть ряд заменяющих препаратов с таким же составом. Мы заменяем, выручаем покупателей, потому что это жизненно необходимо», - заявила Альберг.

Фармацевт добавила, что только недавно поступили в продажу гормоны, необходимые для лечения осложнений коронавируса. Одна из причин дефицита – новая система маркировки «Честный знак», которая обязывает заносить лекарства в электронную базу на всех этапах – от производства до поступления в аптеку. Фармсети сообщают, что она дает сбои. Правительство уже упростило порядок маркировки лекарств. Аптекам и медучреждениям разрешили только уведомлять систему о поступлении препаратов, не дожидаясь ответа. Однако Госдума намерена добиваться полного моратория на действие закона во время пандемии.





