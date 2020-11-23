В четвертой городской больнице готовят лабораторию для тестирования на COVID-19

В четвертой городской больнице Красноярска готовят лабораторию для тестирования на COVID-19. Ее развернут на базе существующей лаборатории для ПЦР-исследований, где сейчас врачи проверяют наличие обычных инфекций у пар, которые лечат бесплодие, передает радио «Красноярск-Главный». Для старта диагностики на COVID-19 медучреждению требуется получить разрешение от Роспотребнадзора. Эта работа займет около двух месяцев, после чего доктора смогут начать тестирования.

«Наша больница ведет подготовительные мероприятия, но требуется время и финансовые затраты от больницы. Эта работа займет около двух месяцев. Когда документы будут получены, в первую очередь мы начнем обследование пациентов нашего инфекционного госпиталя, во вторую очередь персонала больницы и только в третью очередь желающих», - сообщила пресс-секретарь четвертой городской больницы Лилия Хальзова.

Напомним, что на прошлой неделе ПЦР-тесты на COVID-19 начали делать в БСМП. Тем тестируют пациентов, которые поступают в приемный покой инфекционного госпиталя, а также тем, кто уже лечится в стационаре.





