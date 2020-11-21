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В Красноярском крае от коронавируса умерло еще 15 человек

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Красноярск
15:15 21 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе за минувшие сутки выявлено 334 новых случая заболевания COVID-19. 82 человека заболело в краевой столице. Общее количество заболевших превысило планку в 33 тысячи и теперь составляет 33 220 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Красноярский край продолжает находиться на 7 месте в России по общему количеству инфицированных.

За прошедшие сутки скончалось еще 15 человек, таким образом, количество умерших составляет 918 человек. Полностью выздоровело 333 жителя края, они выписаны из больниц. Всего выздоровело 25 666 пациентов.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста остается на прежнем уровне – 1,0%.

Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 9 303 жителей региона (+837 человек за сутки). Снято с наблюдения 579 человек.

В целом по России за прошедшие сутки зарегистрирован очередной антирекорд – 24 822 случая COVID-19. Всего с начала мировой пандемии заболело 2 064 748 человек. Общее количество умерших 35 778, в том числе 467 за последние сутки.   

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