Губернатор Александр Усс договорился о поставках лекарств в больницы

Губернатор края Александр Усс провел переговоры с крупнейшими поставщиками и производителями медпрепаратов. Несколько партий противовирусного лекарства уже поступило в регион. Большая часть из них будут распределены по стационарам. Особенно продуктивной в краевом правительстве называют встречу Усса с Виктором Харитониным – председателем совета директоров АО «Фармстандарт».

«Также на встрече обсуждались планы долгосрочного сотрудничества по ряду направлений – в частности, созданию в Красноярском крае новых объектов здравоохранения на основании концессионных соглашений между регионом и компанией. Речь также шла об участии компании в строительстве детской краевой больницы, очередного хирургического корпуса краевой клинической больницы, а также модернизации Красноярской межрайонной клинической больницы №20», - пояснили в пресс-службе правительства.

Напомним, что дефицит лекарств в Красноярском крае наблюдается с октября. Красноярцы жалуются, что в аптеках нет антибиотиков и противовирусных препаратов. С прошлой недели таблетки больным коронавирусом, которые лечатся на дому, начали раздавать бесплатно.





