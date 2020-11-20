В БСМП начали делать ПЦР-тесты на COVID-19

Лаборатория для ПЦР-диагностики на COVID-19 заработала в БСМП. Исследования будут проводить для пациентов, которые поступают в приемный покой инфекционного госпиталя, а также тем, кто уже лечится в стационаре.

«В лабораторию закупили новое диагностическое оборудование. Для работы с пробами на COVID-19 выделили отдельную зону, где специалисты одеты в защитные костюмы. В день лаборатория делает 300 тестов», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

В лаборатории БСМП будут выдавать результаты исследований через 4-6 часов после взятия анализа. Результат можно проверить в личном кабинете портала web-pacient.ru.





