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В БСМП начали делать ПЦР-тесты на COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
15:32 20 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, здоровье, здравоохранение, вирус, эпидемия, минздрав, тест
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Лаборатория для ПЦР-диагностики на COVID-19 заработала в БСМП. Исследования будут проводить для пациентов, которые поступают в приемный покой инфекционного госпиталя, а также тем, кто уже лечится в стационаре.

«В лабораторию закупили новое диагностическое оборудование. Для работы с пробами на COVID-19 выделили отдельную зону, где специалисты одеты в защитные костюмы. В день лаборатория делает 300 тестов», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

В лаборатории БСМП будут выдавать результаты исследований через 4-6 часов после взятия анализа. Результат можно проверить в личном кабинете портала web-pacient.ru.


 

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