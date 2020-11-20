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В регионе за последние сутки от коронавируса скончались еще 12 человек

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Красноярск
14:55 20 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за последние сутки зарегистрировано еще 336 новых случаев заражения коронавирусом, из них 85 в краевой столице. 

Всего с начала мировой пандемии в Красноярском крае зафиксировано 32 886 подтвержденных диагнозов. За последние сутки выписано из медицинских учреждений 332 пациента, всего выздоровело 25 333 человек. Еще 12 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии скончались 903 человека.

Под наблюдением врачей продолжают находиться 9 045  человек (+844 новых пациента за последние сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 665 жителей региона.

Суточный темп прироста снизился и теперь составляет 1%.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск 127 и 68 новых случаев заражения. Напомним, два этих города не входят в краевую статистику, так как являются городами федерального подчинения и отчитываются напрямую в Москву.

Красноярский край продолжает находиться на 7 месте среди всех регионов по количеству заболевших COVID-19.

Всего в России за прошедшие сутки зафиксировано 24 318 случаев заболевания, что является новым антирекордом.

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