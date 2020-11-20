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В Красноярске заработал первый центр телемедицины

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Красноярск
10:51 20 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На базе поликлиники №14 в Красноярске заработал центр телемедицинского консультирования для пациентов. Доктора онлайн консультируют больных, которые лечатся на дому. Все данные фиксируются, поэтом врач отслеживает динамику заболевания и дает пациенту рекомендации.

«Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно скачать приложение с сайта медицинской организации и заполнить анкету. Опыт планируется применить и в других поликлиниках Красноярска. Это позволит обеспечить более качественный контроль лечения пациентов на дому и снизить нагрузку на участковых врачей в эпидемический период», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Помогают докторам сотрудники красноярского медуниверситета. В вузе также открыт дополнительный call-центр, который передает звонки в поликлинику №14. Врач связывается с пациентом, имея всю первичную информацию, что облегчает работу. Пациентов, которые лечатся дома, консультируют сотрудники кафедры поликлинической терапии и семейной медицины КрасГМУ.

 

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