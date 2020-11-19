В Красноярском крае за последние сутки от COVID-19 умерло еще 15 человек

В регионе за последние сутки зафиксировано еще 333 новых случая заражения коронавирусом, из 87 в краевом центре.

Всего с начала мировой пандемии в Красноярском крае зарегистрировано 32 550 подтвержденных диагнозов. За последние сутки выписано из больниц 333 пациента, всего выздоровело 25 001 человек. Еще 15 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умер 891 человек.

Под наблюдением врачей продолжают находиться 8 866 человек (+707 новых пациента за последние сутки). Снято с наблюдения 562 человека.

Суточный темп прироста все также составляет 1,1%.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск 88 и 22 новых случаев заражения. Напомним, два этих города не входят в краевую статистику, так как являются городами федерального подчинения и отчитываются напрямую в Москву.

Красноярский край продолжает находиться на 7 месте среди всех регионов по количеству заболевших COVID-19.