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В Красноярском крае за последние сутки от COVID-19 умерло еще 15 человек

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Красноярск
14:51 19 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе за последние сутки зафиксировано еще 333 новых случая заражения коронавирусом, из 87 в краевом центре. 

Всего с начала мировой пандемии в Красноярском крае зарегистрировано 32 550 подтвержденных диагнозов. За последние сутки выписано из больниц 333 пациента, всего выздоровело 25 001 человек. Еще 15 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умер 891 человек.

Под наблюдением врачей продолжают находиться 8 866  человек (+707 новых пациента за последние сутки). Снято с наблюдения 562 человека.

Суточный темп прироста все также составляет 1,1%.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск 88 и 22 новых случаев заражения. Напомним, два этих города не входят в краевую статистику, так как являются городами федерального подчинения и отчитываются напрямую в Москву.

Красноярский край продолжает находиться на 7 месте среди всех регионов по количеству заболевших COVID-19.

 

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