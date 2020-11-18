За последние сутки в Красноярском крае от коронавируса умерло еще 18 человек

В регионе за последние сутки зафиксировано еще 335 новых случаев заражения COVID-19. В Красноярске зарегистрировано 88 случаев.

Всего с начала мировой пандемии в Красноярском крае зафиксировано 32 217 подтвержденных диагнозов. За последние сутки выписано из больниц 326 пациентов, всего выздоровело 24 668 человек. Еще 18 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 876 человек.

Под наблюдением врачей продолжают находиться 8 721 человек (+703 новых пациента за последние сутки). Снято с наблюдения 549 человек.

Суточный темп прироста по-прежнему составляет 1,1%.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск 83 и 22 новых заболевших соответственно. Напомним, два этих города не входят в краевую статистику, так как являются городами федерального подчинения и отчитываются напрямую в Москву.

Всего в России за последние сутки выявлено 20 985 (24,3% из них не имели клинических симптомов болезни) новых случаев COVID-19 и умерло 456 человек.