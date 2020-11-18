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За последние сутки в Красноярском крае от коронавируса умерло еще 18 человек

Главная Здоровье
Красноярск
15:37 18 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, здоровье, вирус, эпидемия, здравоохранение, роспотребнадзор, минздрав
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе за последние сутки зафиксировано еще 335 новых случаев заражения COVID-19. В Красноярске зарегистрировано 88 случаев. 

Всего с начала мировой пандемии в Красноярском крае зафиксировано 32 217 подтвержденных диагнозов. За последние сутки выписано из больниц 326 пациентов, всего выздоровело 24 668 человек. Еще 18 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 876 человек.

Под наблюдением врачей продолжают находиться 8 721  человек (+703 новых пациента за последние сутки). Снято с наблюдения 549 человек.

Суточный темп прироста по-прежнему составляет 1,1%.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск 83 и 22 новых заболевших соответственно. Напомним, два этих города не входят в краевую статистику, так как являются городами федерального подчинения и отчитываются напрямую в Москву.

Всего в России за последние сутки выявлено 20 985 (24,3% из них не имели клинических симптомов болезни) новых случаев COVID-19 и умерло 456 человек.

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