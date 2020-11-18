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Красноярские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце

Главная Здоровье
Красноярск
13:37 18 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Врачи красноярского кардиоцентра впервые сделали уникальную операцию на сердце. По сверхновой методике они на 1 час остановили пациенту кровообращение, а также заморозили его тело до –24 градусов.

Ранее больной поступил в федеральный кардиоцентр с диагнозом – аневризма аорты, он не мог дышать и глотать. Расширение аорты является критическим состоянием, которое может привести к гибели больного.

Операция по методике «замороженный хобот слона», которую могут провести в единичных медицинских учреждениях страны,  заняла около 9 часов и прошла успешно. В настоящее время больной восстанавливается и идет на поправку.

Фото: Красноярский кардиоцентр

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