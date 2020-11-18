Лекарства для пациентов с COVID-19 начали поступать в поликлиники региона

В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали о том, что в медицинские учреждения региона начали поступать лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся дома.

Всего на эти цели из федерального бюджета было выделено 107 миллионов рублей. До конца текущего года на эти деньги будут закуплены лекарства для 13 700 амбулаторных пациентов.

В настоящее время выписка рецептов началась в детских и взрослых поликлиниках краевого центра, а также в 9 медучреждениях в районах края и одной частной поликлинике, работающей по системе обязательного страхования. За первые два дня было выдано 626 упаковок лекарств.