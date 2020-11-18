Коронавирус в Сибири мутировал

Глава Роспотребнадзор Анна Попова на научном симпозиуме заявила, что ведомство отмечает некоторые изменения в коронавирусе, который циркулирует на территории Сибири. При этом главный санитарный врач акцентировала внимание на том, что в вирусе происходят мельчайшие изменения, которые не делают его опаснее и не влияют на эпидемическую обстановку.

«Мы видим изменения определенные в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант коронавируса с определенными мутациями… Сразу хочу сказать, что никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость. Все, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить», - заявила Анна Попова.

В Роспотребнадзоре отмечают, что мутировавший вирус получил распространение не только в Сибири, но и в ряде регионов европейской части России, а также в Японии. При этом штаммов, которые были привезены из Китая в начале этого года, сейчас в России нет.

