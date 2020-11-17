Для оказания неотложной помощи пациентам с коронавирусом и их родственникам в Красноярске создана «ковидная» бригада стоматологов. Доктора принимают больных в городской стоматологии №1. Получить помощь могут дети и взрослые, на руках у которых есть постановление Роспотребнадзора о самоизоляции или амбулаторном лечении COVID-19.

Для записи необходимо обратиться на горячую линию стоматологии по месту жительства или напрямую в городскую стоматологическую поликлинику №1 по телефону 8-991-374-03-11.

В краевом министерстве здравоохранения сообщили, что неотложную стоматологическую помощь можно получить на ул. Парашютная, 64 в рабочие дни с 8:00 до 20:00, а также в выходные с 8:00 до 18:00.

Фото: kraszdrav.ru