В Красноярском крае 329 новых случаев заражения коронавирусом

В регионе за последние сутки зафиксировано еще 329 новых случаев заражения COVID-19. В краевом центре зарегистрировано 86 новых случаев.

Всего со старта мировой пандемии в регионе зафиксировано 31 882 подтвержденных диагноза. За последние сутки выписано из больниц 320 пациентов, всего выздоровело 24 342 человека. Еще 20 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 858 человек.

Под наблюдением врачей находятся 8 567 человека (+659 новых пациентов за последние сутки). Сняли с наблюдения 636 человек.

Суточный темп прироста по-прежнему составляет 1,1%.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск 25 и 68 новых заболевших соответственно. Напомним, два этих города не входят в краевую статистику, так как являются городами федерального подчинения.