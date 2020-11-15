328 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Красноярске зарегистрировано 83 новых случая.

Всего со старта мировой пандемии в регионе зафиксировано 31 226 подтвержденных диагнозов. За последние сутки выписано из больниц 323 пациента, всего выздоровело 23 701 человек. Еще 12 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 825 человек.

Под наблюдением врачей находятся 8 504 человека (+656 новых пациентов за последние сутки). Сняли с наблюдения 480 человек.

Суточный темп прироста по-прежнему составляет 1,1%.