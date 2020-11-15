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328 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

Главная Здоровье
Красноярск
15:15 15 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, вирус, эпидемия, роспотребнадзор, минздрав, здоровье, выздоровление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Красноярске зарегистрировано 83 новых случая.  

Всего со старта мировой пандемии в регионе зафиксировано 31 226 подтвержденных диагнозов. За последние сутки выписано из больниц 323 пациента, всего выздоровело 23 701 человек. Еще 12 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 825 человек.

Под наблюдением врачей находятся 8 504 человека (+656 новых пациентов за последние сутки). Сняли с наблюдения 480 человек.

Суточный темп прироста по-прежнему составляет 1,1%.

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