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Красноярцам начали выдавать бесплатные лекарства для лечения COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
17:30 13 Ноября 2020
эпидемия, минздрав, здоровье, вирус, здравоохранение, красноярск, в красноярском крае, выздоровление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае пациентом с установленным в поликлинике диагнозом COVID-19, которые проходят лечение на дому, начали выдавать бесплатные лекарства. Курс препаратов, назначенных врачом, развозят волонтеры или сотрудники поликлиник. Для каждого больного предусмотрен индивидуальный набор лекарств в зависимости от тяжести заболевания.

«Для легкой степени течения болезни будут назначаться противовирусные лекарства, для средней степени – антибиотики. Также врачи будут выдавать жаропонижающие, антикоагулянты для разжижения крови и гормональные препараты (в зависимости от рекомендаций врача). Назначать лекарственные препараты будут по схемам, утвержденным Минздравом России в соответствии с «Временными методическими рекомендациями: профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 9», - пояснили в пресс-службе Минздрава.

Лекарства уже отгружены в поликлиники и определены пациенты, которым уже сегодня начнут доставлять препараты.


 

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