13 ноября
Красноярск
погода -1 °C
77.33
 
€ 91.32
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае за последние сутки выявили еще 330 случаев заражения COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
14:55 13 Ноября 2020
здравоохранение, в красноярске, в красноярском крае, вирус, эпидемия, роспотребнадзор, минздрав, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В регионе (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 330 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд после майских дней.

Всего с начала пандемии в крае зафиксировано 30 570 подтвержденных диагнозов. За последние сутки выписано из больниц 324 пациента, всего выздоровело 23 059 человек. Еще 17 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 800 человек.

Под наблюдением врачей находятся 8 266 человек (+627 новых пациентов за последние сутки). Сняли с наблюдения 556 человек.

В ЗАТО Зеленогорск зафиксировано 50 заболевших, а в Железногорске 76 новых случаев COVID-19. Напомним, два этих города не входят в общую статистику по региону, так как являются городами федерального подчинения.

Отметим, что Красноярский край спустился на 7 место по общему приросту среди всех регионов Российской Федерации.

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам начали выдавать бесплатные лекарства для лечения COVID-19

Красноярцам начали выдавать бесплатные лекарства для лечения COVID-19

13 Ноября 2020 г.
Это касается больных, которые лечатся на дому
Новости Красноярска: В регионе снизилась заболеваемость внебольничной пневмонией

В регионе снизилась заболеваемость внебольничной пневмонией

13 Ноября 2020 г.
По данным Роспотребнадзора она упала на 10%
Новости Красноярска: Красноярский край оказался регионом с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19

Красноярский край оказался регионом с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19

13 Ноября 2020 г.
Это данные Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
Новости Красноярска: В регионе за сутки выявили еще 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В регионе за сутки выявили еще 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией

12 Ноября 2020 г.
В крае преодолена отметка в 30 000 случаев заражения
Новости Красноярска: Правительство поручило сформировать неснижаемый запас лекарств в аптеках

Правительство поручило сформировать неснижаемый запас лекарств в аптеках

12 Ноября 2020 г.
Красноярцы жаловались на отсутствие антибиотиков и противовирусных препаратов
Новости Красноярска: Для переболевших коронавирусом разработали специальную гимнастику

Для переболевших коронавирусом разработали специальную гимнастику

11 Ноября 2020 г.
Ее можно использовать и в профилактических целях
Новости компаний
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
12/11
Жители Красноярского края могут отправлять посылки по номеру телефона
11/11
СГК запустила электрический генератор пара для красноярского молокозавода
11/11
В СФУ пройдёт онлайн-ярмарка вакансий
10/11
Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»
09/11
Руководители теплосбытового подразделения СГК в Красноярске будут проводить личные приемы жителей по Viber
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бизнесменам продлили налоговые каникулы

Бизнесменам продлили налоговые каникулы

13 Ноября 2020 г.
Это поручение президента
Новости Красноярска: Министр экономики края Егор Васильев побывал с рабочим визитом в индустриальном парке "Красный Яр"

Министр экономики края Егор Васильев побывал с рабочим визитом в индустриальном парке "Красный Яр"

13 Ноября 2020 г.
Проект индустриального парка реализуется с 2012 года
Новости Красноярска: В Горсовет Красноярска внесли проект бюджета города

В Горсовет Красноярска внесли проект бюджета города

13 Ноября 2020 г.
Какие ключевые моменты содержатся в главном финансовом документе?
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru