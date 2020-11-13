В Красноярском крае за последние сутки выявили еще 330 случаев заражения COVID-19

В регионе (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 330 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд после майских дней.

Всего с начала пандемии в крае зафиксировано 30 570 подтвержденных диагнозов. За последние сутки выписано из больниц 324 пациента, всего выздоровело 23 059 человек. Еще 17 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 800 человек.

Под наблюдением врачей находятся 8 266 человек (+627 новых пациентов за последние сутки). Сняли с наблюдения 556 человек.

В ЗАТО Зеленогорск зафиксировано 50 заболевших, а в Железногорске 76 новых случаев COVID-19. Напомним, два этих города не входят в общую статистику по региону, так как являются городами федерального подчинения.

Отметим, что Красноярский край спустился на 7 место по общему приросту среди всех регионов Российской Федерации.