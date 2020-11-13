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В регионе снизилась заболеваемость внебольничной пневмонией

Главная Здоровье
Красноярск
11:45 13 Ноября 2020
общество, здоровье, в красноярском крае, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За прошлую неделю, со 2 по 8 ноября, в Красноярском крае снизилась заболеваемость внебольничной пневмонией. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Так, показатель составил 10,1 на 10 тысяч населения. Это на 9,8% ниже, чем на позапрошлой неделе, с 26 октября по 1 ноября.

В ведомстве отметили, что важнейшую роль играют профилактические мероприятия – иммунизация населения против гриппа, пневмококковой и гемофильной инфекции.

Прививки особенно важны маленьким детям, взрослым людям старше 56 лет, а также призывникам и страдающим хроническими заболеваниями. 

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