Красноярский край оказался регионом с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19

По данным аналитики Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Красноярский край – регион с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19. Об этом сообщил директор научно-исследовательского центра, академик РАН Арег Тотолян. Институт проводил оценку популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения 26 регионов.

«К регионам с самым высоким уровнем коллективного иммунитета (более 50%) относятся: Красноярский край (65,3%) и Астраханская область (51,6%)», - заявил Тотолян.

Также высокий уровень коллективного иммунитета сформирован в Москве, Московской и Ленинградской областях, в Ставропольском крае и Татарстане. При этом в Краснодарском крае и Тюменской области коллективный иммунитет находится на начальной стадии формирования – показатели менее 10%.





