В регионе за сутки выявили еще 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Красноярском крае (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 329 новых случаев заражения COVID-19.

Всего с начала пандемии в крае зафиксировано 30 240 подтвержденных диагнозов. За последние сутки выписано из больниц 323 пациента, всего выздоровело 22 735 человек. Еще 16 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 783 человека.

Под наблюдением врачей находятся 8 195 человек (642 новых пациента за последние сутки). Сняли с наблюдения 538 человек.

В ЗАТО Зеленогорск зафиксировано 56 заболевших, а в Железногорске 78 новых случаев COVID-19. Напомним, два этих города не входят в общую статистику по региону, так как являются городами федерального подчинения.

Отметим, что Красноярский край остается 6 месте по приросту среди всех регионов Российской Федерации.