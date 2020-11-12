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В регионе за сутки выявили еще 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Главная Здоровье
Красноярск
15:00 12 Ноября 2020
в красноярском крае, здоровье, здравоохранение, роспотребнадзор, минздрав, выздоровление, вирус, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 329 новых случаев заражения COVID-19.

Всего с начала пандемии в крае зафиксировано 30 240 подтвержденных диагнозов. За последние сутки выписано из больниц 323 пациента, всего выздоровело 22 735 человек. Еще 16 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 783 человека.

Под наблюдением врачей находятся 8 195 человек (642 новых пациента за последние сутки). Сняли с наблюдения 538 человек.

В ЗАТО Зеленогорск зафиксировано 56 заболевших, а в Железногорске 78 новых случаев COVID-19. Напомним, два этих города не входят в общую статистику по региону, так как являются городами федерального подчинения.

Отметим, что Красноярский край остается 6 месте по приросту среди всех регионов Российской Федерации.

 

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