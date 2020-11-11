12 ноября
Красноярск
погода +5 °C
76.21
 
€ 90.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Для переболевших коронавирусом разработали специальную гимнастику

Главная Здоровье
Красноярск
18:00 11 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, здоровье, выздоровление, минздрав, вирус, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Специалисты красноярского медуниверситета совместно с врачами краевой больницы разработали комплекс специальных упражнений для людей, которые перенесли COVID-19 или пневмонию.

В пресс-службе краевого минздрава рассказали, что методика представляет из себя тренировку вдоха низом живота, а не верхушками легких – что часто встречается при гипоксии и панических атаках. Выдох проводится в обратном порядке

По словам специалистов, при остром периоде коронавируса данная дыхательная необходима для все больных и она входит в стандартное лечение.

Кроме того, эти упражнения необходимы для профилактики заболеваний и способствуют снижению тревожности.

Видеозапись упражнений можно посмотреть по этой ссылке.

Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки выявлено еще 327 случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае за сутки выявлено еще 327 случаев заражения COVID-19

11 Ноября 2020 г.
Суточный темп прироста остается на прежнем уровне
Новости Красноярска: Стоматологии в Красноярске ограничивают плановый прием пациентов

Стоматологии в Красноярске ограничивают плановый прием пациентов

11 Ноября 2020 г.
Посетителей с острой болью обслуживают
Новости Красноярска: Роддом №5 досрочно завершил плановую дезинфекцию

Роддом №5 досрочно завершил плановую дезинфекцию

11 Ноября 2020 г.
По графику, медучреждение должно было открыться только 12 ноября
Новости Красноярска: В Канске появилась передвижная КТ-установка

В Канске появилась передвижная КТ-установка

10 Ноября 2020 г.
С ее помощью можно делать до 80 исследований ежедневно
Новости Красноярска: За последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 328 человек

За последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 328 человек

10 Ноября 2020 г.
11 человек умерло
Новости Красноярска: Минздрав обновил нормативы для врачей на прием пациентов

Минздрав обновил нормативы для врачей на прием пациентов

10 Ноября 2020 г.
Врач-фтизиатр может осматривать больного 35 минут
Новости компаний
11/11
СГК запустила электрический генератор пара для красноярского молокозавода
11/11
В СФУ пройдёт онлайн-ярмарка вакансий
10/11
Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»
09/11
Руководители теплосбытового подразделения СГК в Красноярске будут проводить личные приемы жителей по Viber
06/11
«КрасКом» получил акт готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов
06/11
Ипотека с господдержкой продлена: в Сбербанке – от 6,1%
06/11
Почта России продлила акцию по бесплатной доставке экспортных посылок
05/11
В СФУ появятся онлайн-курсы по управлению рисками при инвестировании
05/11
Зелёный день от Cбера: 20%-й дисконт на квартиры, уникальная цена на СберПрайм, сотни товаров и услуг со скидкой до 70%
05/11
«Ростелеком» наградил отличников Тотального диктанта – 2020 в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сбер проводит традиционный «Зеленый день»

Сбер проводит традиционный «Зеленый день»

11 Ноября 2020 г.
Акция приурочена к 179-летию банка
Новости Красноярска: Красноярцы напишут всероссийский экологический диктант

Красноярцы напишут всероссийский экологический диктант

11 Ноября 2020 г.
Акция запланирована на 15 и 16 ноября
Новости Красноярска: В краевом центре завершили очистку Абаканской протоки

В краевом центре завершили очистку Абаканской протоки

11 Ноября 2020 г.
Об этом сообщил замминистра Павел Борзых
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru