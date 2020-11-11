Для переболевших коронавирусом разработали специальную гимнастику

Специалисты красноярского медуниверситета совместно с врачами краевой больницы разработали комплекс специальных упражнений для людей, которые перенесли COVID-19 или пневмонию.
В пресс-службе краевого минздрава рассказали, что методика представляет из себя тренировку вдоха низом живота, а не верхушками легких – что часто встречается при гипоксии и панических атаках. Выдох проводится в обратном порядке
По словам специалистов, при остром периоде коронавируса данная дыхательная необходима для все больных и она входит в стандартное лечение.
Кроме того, эти упражнения необходимы для профилактики заболеваний и способствуют снижению тревожности.
Видеозапись упражнений можно посмотреть по этой ссылке.
Фото: министерство здравоохранения Красноярского края