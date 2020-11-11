В Красноярском крае за сутки выявлено еще 327 случаев заражения COVID-19

В регионе (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 327 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в крае зафиксировано 29 911 подтвержденных диагноза. За последние сутки выписано из больниц 311 пациентов, всего выздоровело 22 412 человек. Еще 15 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 767 человек.

В ЗАТО Зеленогорск зафиксировано 58 заболевших, а в Железногорске 71 новый случай COVID-19. Напомним, два этих города не входят в общую статистику по региону, так как являются городами федерального подчинения.

Отметим, что Красноярский край остается 6 месте по приросту среди всех регионов Российской Федерации.