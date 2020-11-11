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Стоматологии в Красноярске ограничивают плановый прием пациентов

Главная Здоровье
Красноярск
10:30 11 Ноября 2020
красноярск, здравоохранение, здоровье, вирус, эпидемия, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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Стоматологии в Красноярске ограничили плановый прием посетителей. В некоторых учреждениях на дверях появились объявления о приеме только экстренных пациентов. Например, об этом уведомляет клиентов стоматология на пр. Ульяновский. Радио «Красноярск-Главный» сообщает, что в детской стоматологии на ул. Гладкова сейчас лечат детей только с острой болью. Также на прием записывают пациентов, которым нужно завершить начатое ранее лечение. В Минздраве сообщили, что стоматологии в Красноярске вправе самостоятельно вводить ограничения на прием пациентов в зависимости от эпидемической ситуации.

«Каждая поликлиника принимает индивидуальное решение. Во-первых, и врачи болеют, во-вторых, это сейчас не безопасно. Есть возможность даже при оказании неотложной помощи, потом прийти и что-то доделать. Чтобы разгрузить поток пациентов, прием ведут по записи», - сообщила представитель краевого Минздрава Зоя Масленникова.

Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

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